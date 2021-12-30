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Kütahya’da İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışma il finalleri yapıldı

İHA

Kütahya’da İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışma il finalleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen Mesleki Yarışmaların lise düzeyi Kütahya il finalleri gerçekleştirildi.
Yarışmaların erkekler kategorisi Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, kızlar kategorisi ise Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.
Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan erkekler kategorisi yarışmaların ödül törenine Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Rıdvan Acar ve Mustafa Topuz, okul yöneticileri, öğrenciler ve misafirler katıldı. Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan kızlar kategorisi yarışmaların ödül törenine ise İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz katıldı.
Erkekler kategorisinde Genç Sada Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonunda, İl birincisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Selim Cik, il ikincisi Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zırığ, il üçüncüsü Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Suna oldu.
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, İl birincisi Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Saad ElSalih, il ikincisi Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Hüdai Kurt, il üçüncüsü Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Yüksel oldu.
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında, İl birincisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muharrem Güngör, il ikincisi Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Caner Tetik, il üçüncüsü Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Tunçay oldu.
Kızlar kategorisinde Genç Nida Hafızlık Yarışmasında, Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Nisa Şahan il birincisi, Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sudenur Uyanıker il ikincisi, Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nurefşan Ürüç il üçüncüsü oldu.
Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ise, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Adıgüzel il birincisi, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yağmur Alak il ikincisi, Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Havva Korkmaz il üçüncüsü oldu. Yarışmalarda birincilik elde eden öğrenciler bölge yarışmalarında Kütahya’yı temsil edecekler.
Vali Ali Çelik programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek bölge yarışmalarına katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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