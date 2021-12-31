Kütahya’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından soğuk hava şartları nedeniyle yeterli beslenemeyen yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarının olduğu bilinen Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 420 kilogram yonca ve 100 kilogram buğday olmak üzere toplam 520 kilogram yem bıraktı.

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