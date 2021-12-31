Üniversiteli gençlere “Stres Yönetimi” semineri

Bugün ve 1 Ocak PTT açık mı, kapalı mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik stres yönetimi semineri verildi.

Kütahya’nın Simav İlçesinde, motivasyon eğitimi etkinliklerini ilçe ve il dışına taşıyan Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Şaphane Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sınav öncesi eğitimde motivasyon ve stres yönetimi semineri verdi.

Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, sınav kaygısı sonucunda oluşan stresin duygusal, fizyolojik ve psikolojik boyutlarının bulunduğunu belirtti. Armağan, “Strese yol açan durumların ortaya çıkaracağı duygular ve psikolojik uyarılmalara karşı gençlere eğlenceli bir seminer ortamı yaşatıyoruz. Sınav öncesi kaygılarını artıran düşüncelerden arınmalarını sağlıyoruz. Hayatın güçlükleri ile mücadele etmek için, gençlerimizin yeteneklerine güvenmelerini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.