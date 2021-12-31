Sağlık teşkilatına plaket ve teşekkür belgesi

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Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Simav'da çalışanları, emzireme ve anne sütü konularında göstermiş oldukları hassasiyet ve başarılarından dolayı, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından plaket ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen emzirme haftası video yarışmasında derece aldıklarını belirterek, başarılarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından plaket ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildiğnii ifade etti. Özer “ Simav’daki sağlık tesislerinde, emzirme, anne sütü ve bebek sağlığı hizmetlerini titizlikle yürütüyoruz” dedi.

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