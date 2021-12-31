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Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak kullanımı için protokol

İHA

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak kullanımı için protokol

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü arasında Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun (OMGİ) yer değişikliği ve ortak kullanımı için hazırlanan protokol imzalandı.
Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, Kütahya Meteoroloji İl Müdürü Çetin Ülkü ve Zafer Kalkınma Ajansı Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter’i Veli Oğuz Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a “Hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdiler.
Bölge Müdürlüğü makamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Bölge Müdürü Kayıran’a çalışmalarında başarılar dilendi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yapmış oldukları ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.
Ziyaretin ardından Orman Genel Müdürlüğü adına Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe tarafından taşınmazların ortak kullanımına dair protokol metni imzalandı.
Orman Bölge Müdürlüğü’nün hüküm ve tasarrufu altında bulanan alanda kurulan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun (OMGİ) yer değişikliği için, ihtiyaç duyulan gözlem sahasının belirlenerek bu sahanın ortak kullanımının sağlanması amacı ile hazırlanan protokol, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda imzalandı.

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