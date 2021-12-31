DPÜ’de 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği tanıtıldı

İHA

DPÜ’de 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, DPÜ Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği söyleşide 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği’ni tanıttılar.
Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Özdemir'in sunuculuğunu üstlendiği ve Rektör Kazım Uysal ile Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün konuk olduğu yayında ilk sözü alan Prof. Dr. Ersan Öz, "Proje pazarı nedir? Ne tür projelerle katılım sağlanabilir" sorusuna şu yanıtı verdi, “Buraya katılan veya yayını daha sonra izleyecek öğrenci kardeşlerimize proje pazarımız başta olmak üzere bu tür proje girişimciliği yarışmalarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Proje pazarımız tüm Türkiye’den başvuru alacağımız ilk defa gerçekleştirilen çok büyük bir organizasyon. Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal bu konuda bizi her türlü destekliyor. Üç ayrı kategoride ortaokul, lise öğrencilerimizi, gerek üniversite öğrencilerimizi, gerek şehrimizdeki ArGe ve Tasarım merkezlerini otomasyon, yazılım, maden, sağlık, nanoteknoloji, kimya gibi birçok dalda proje başvurularını alacağız. Bunları değerlendirip para ödülü vereceğiz. Bazılarına Teknokentimizde yer vereceğiz” dedi.

“Gençlerin projelerine ihtiyacımız var"
Gençlerin düşüncelerine, ürettikleri projelere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Uzun bir pandemi sürecinden sonra öğrenci başkanımızı seçtik ve öğrenci merkezli bir üniversite olduk. Prof. Dr. Ersan Öz hocamızı da tebrik ediyorum. Ersan Hocamız da Teknokent'te büyük bir ivme yakaladı. Teknokentimiz şu an çok verimli hâle geldi ve doldu. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği gibi bir etkinliğe imza atması tebrike şayandır. Proje Pazarı'nın şimdiye kadar yapılmaması eksikliktir. Bütün dünya bilgiyi ve teknoloji üretebiliyorsa öne geçebiliyor. Gençlerden istifade edebiliyorsa öne geçiyor. İşte bu anlayışla hem teknokentimiz hem de bizler el ele verdik ve Kütahya’da bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Bundan amacımız şu, tüm gençlerimiz proje düşünsünler. Memleketin, üniversitemizin, Kütahya’nın problemlerine çözüm üretsinler. Milletimin öne geçmesi, milletimizin yücelmesi için gençlere, gençlerin düşüncelerine, ürettikleri projelere ihtiyacımız var” dedi.

"Proje Dumlupınar zaferinin 100. yılına denk geliyor"
Proje Pazarı'nın DPÜ'ye ne gibi katkıları olacağı sorusuna değinen Kazım Uysal "Üniversitemizin uluslararası bir üniversite olmasını hayal ettik. Bunun için çalışıyoruz. Şu anda 84 ülkeden, 7 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki, hem ülkemizin hem de dünyanın gençlik merkezi hem de uluslararası üniversitesi olsun. Proje Pazarı fikri de buradan doğdu. Üniversitemizi bir marka yapmak, hem ülkemize hem dünyaya duyurmak istiyoruz. Üniversitemizi problem çözücü, gençlerin fikirlerine önem veren bir anlayışın olduğunu ifade etmek için Proje Pazarı etkinliği yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yani 2022, üniversitemizin kuruluşunun 30. yılı. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin de 100 yılı. Dolayısıyla Proje Pazarı'nı aynı zamanda zafer adını verdiğimiz bilim şenliğiyle yapıp hem Kütahya’ya hem de üniversitemize farkındalık oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

“Proje pazarında herkes kazanacak”
Başkan Gülsen Özdemir'in "Proje pazarında bizi neler bekliyor" sorusuna ilk yanıtı veren Prof. Dr. Öz, "Gençlerimiz, girişimci bir gençlik olma yönünde önemli bir adım atmış olacaklar. Teknokente proje başvurusunda bulunanlar, 182436 aylık süreçlerde projelerini bitiriyorlar ve daha bitmeden yenisini hazırlıyorlar. Bir proje hazırlayan gençliğin artık projesiz bir hayatı olmuyor. Buradan bir vizyon da bir elde edecek, gelir de elde edecek, ülke ekonomisine katkıda da bulunacak ve ödüller de kazanacak. Hiç para ödülü alamayana da Kuluçka Merkezimizde yer vereceğiz. Projesini burada geliştiriyor olacak. Gençlerimiz bu yaşlarda böyle projelerde bulunurlarsa duruşları olur, gelirleri olur, tanınırlığı ve marka değeri olur. Tüm öğrencilerimizi proje pazarımıza bekliyoruz. Proje başvurusunu ister yazılı olarak, isterlerse yazılı ve prototipiyle de yapabilecekler” dedi.
Öz'ün ardından söze devam eden Rektör Uysal, “Tüm çalışma arkadaşlarım ve tüm öğrencilerim benim hayallerimi gerçekleştirdikleri için, benim gerçekleştirmek istediklerime hizmet ettikleri için herkese teşekkür borçluyum. Güzel işler yapanın, milletimiz için memleketimiz için en ufak katkıda bulunanın yanındayız destekçisiyiz. 2022 bizim yılımız. Kurtuluşun şehri olan Kütahya’da Meydan Muharebesinin kazanıldığı, düşmanın toprağımızdan gönderildiği 100. yılı. Bundan dolayı sadece üniversitemiz değil Kütahya’daki ve çevremizdeki illerle birlikte 2022 yılını anlamlı ve coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu zafer artık bizim 'Anadolu’dan gitmiyoruz' mesajını tüm dünyaya ilettiğimiz zaferdir. İnşallah 2022 yılını bu manaları yükleyerek yaşamak istiyoruz. Ayrıca üniversitemizin de 30. yılı. Bundan dolayı iki anlamı bir araya getirdik ve bizi motive eden, bayram havasında geçireceğimiz 2022 yılı çıktı. Hem Proje Pazarı'na, hem Bilim Şenliği'ne destek verecek olan tüm gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Öz'den çağrı”
Son olarak katılımcılara çağrıda bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sevgili gençler, gelin hep beraber el ele verelim, milletimizin problemlerini çözmeye aday olalım, bunun için çalışalım, emin olun her biriniz bir millet kıymetinde olursunuz. 'Haydi bismillah' diyorum" dedi.
Uysal'ın ardından katılımcılara seslenen Prof. Dr. Öz ise sözlerini, "Arkadaşlarımızı Proje Pazarı'na davet ediyorum. Gençlerimizi, şehirde pozitif algıya sahip olan teknokentimize davet ediyorum. Proje nasıl yapılıyor, laboratuvarlarında mutfağında görsünler. 1 Nisan'a kadar önemli fikirler bize başvuru yapacaklar. Ödül almakla kalmayıp bundan sonra proje aleminde adlarından sıklıkla bahsettirip ülkemiz için faydalı hâle gelecektir. Gençlerimizin geleceğinin bizden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Ben de 'Haydi bismillah' diyor tüm gençlerimize sevgimizi muhabbetimizi gönderiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Kayıran: “Kırsal kalkınma için önemli roller üstleniyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Kayıran: “Kırsal kalkınma için önemli roller ...
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak kullanımı için protokol
YEREL HABERLER Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak ...
Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı
Müdür Başyiğit: “Esnaf eleman bulamama sıkıntısı yaşamaktadır”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Esnaf eleman bulamama sıkıntısı ...
Sağlık teşkilatına plaket ve teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Sağlık teşkilatına plaket ve teşekkür belgesi
Üniversiteli gençlere “Stres Yönetimi” semineri
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlere “Stres Yönetimi” semineri
Kütahya’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Kütahya’da İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışma il finalleri yapıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışma il ...
Azerbaycanlı aileden teşekkür telefonu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı aileden teşekkür telefonu
Belediye Kütahyaspor'un milli gururu Can Türk
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor'un milli gururu Can Türk
Acil sağlık hizmetleri personeline, "Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konulu eğitim
YEREL HABERLER Acil sağlık hizmetleri personeline, "Ambulans ...
"Mesleki Eğitim Merkezi Programı" tanıtıldı
YEREL HABERLER "Mesleki Eğitim Merkezi Programı" tanıtıldı
Yoncalı'da beton asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Yoncalı'da beton asfalt çalışmaları
Hisarcık zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına ...
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Müdür Kayıran: “Kırsal kalkınma için önemli roller üstleniyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Kayıran: “Kırsal kalkınma için önemli roller ...
Aslanapa’da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı
YEREL HABERLER Aslanapa’da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı
Kütahya’da bir yılda 380 bin kişi ‘Afet farkındalık eğitimi’
YEREL HABERLER Kütahya’da bir yılda 380 bin kişi ‘Afet farkındalık ...
İlkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi ...
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak kullanımı için protokol
YEREL HABERLER Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun ortak ...
İmam Hatipli Saad El Salih hafızlıkta il birincisi oldu
YEREL HABERLER İmam Hatipli Saad El Salih hafızlıkta il birincisi ...
Yöresel Ürün Satış Merkezi bir ay içinde hizmete sunuluyor
YEREL HABERLER Yöresel Ürün Satış Merkezi bir ay içinde hizmete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.