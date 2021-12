DPÜ’de 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, DPÜ Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği söyleşide 1. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği’ni tanıttılar.

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Özdemir'in sunuculuğunu üstlendiği ve Rektör Kazım Uysal ile Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün konuk olduğu yayında ilk sözü alan Prof. Dr. Ersan Öz, "Proje pazarı nedir? Ne tür projelerle katılım sağlanabilir" sorusuna şu yanıtı verdi, “Buraya katılan veya yayını daha sonra izleyecek öğrenci kardeşlerimize proje pazarımız başta olmak üzere bu tür proje girişimciliği yarışmalarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Proje pazarımız tüm Türkiye’den başvuru alacağımız ilk defa gerçekleştirilen çok büyük bir organizasyon. Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal bu konuda bizi her türlü destekliyor. Üç ayrı kategoride ortaokul, lise öğrencilerimizi, gerek üniversite öğrencilerimizi, gerek şehrimizdeki ArGe ve Tasarım merkezlerini otomasyon, yazılım, maden, sağlık, nanoteknoloji, kimya gibi birçok dalda proje başvurularını alacağız. Bunları değerlendirip para ödülü vereceğiz. Bazılarına Teknokentimizde yer vereceğiz” dedi.



“Gençlerin projelerine ihtiyacımız var"

Gençlerin düşüncelerine, ürettikleri projelere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Uzun bir pandemi sürecinden sonra öğrenci başkanımızı seçtik ve öğrenci merkezli bir üniversite olduk. Prof. Dr. Ersan Öz hocamızı da tebrik ediyorum. Ersan Hocamız da Teknokent'te büyük bir ivme yakaladı. Teknokentimiz şu an çok verimli hâle geldi ve doldu. Proje Pazarı ve Zafer Bilim Şenliği gibi bir etkinliğe imza atması tebrike şayandır. Proje Pazarı'nın şimdiye kadar yapılmaması eksikliktir. Bütün dünya bilgiyi ve teknoloji üretebiliyorsa öne geçebiliyor. Gençlerden istifade edebiliyorsa öne geçiyor. İşte bu anlayışla hem teknokentimiz hem de bizler el ele verdik ve Kütahya’da bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Bundan amacımız şu, tüm gençlerimiz proje düşünsünler. Memleketin, üniversitemizin, Kütahya’nın problemlerine çözüm üretsinler. Milletimin öne geçmesi, milletimizin yücelmesi için gençlere, gençlerin düşüncelerine, ürettikleri projelere ihtiyacımız var” dedi.



"Proje Dumlupınar zaferinin 100. yılına denk geliyor"

Proje Pazarı'nın DPÜ'ye ne gibi katkıları olacağı sorusuna değinen Kazım Uysal "Üniversitemizin uluslararası bir üniversite olmasını hayal ettik. Bunun için çalışıyoruz. Şu anda 84 ülkeden, 7 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki, hem ülkemizin hem de dünyanın gençlik merkezi hem de uluslararası üniversitesi olsun. Proje Pazarı fikri de buradan doğdu. Üniversitemizi bir marka yapmak, hem ülkemize hem dünyaya duyurmak istiyoruz. Üniversitemizi problem çözücü, gençlerin fikirlerine önem veren bir anlayışın olduğunu ifade etmek için Proje Pazarı etkinliği yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yani 2022, üniversitemizin kuruluşunun 30. yılı. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin de 100 yılı. Dolayısıyla Proje Pazarı'nı aynı zamanda zafer adını verdiğimiz bilim şenliğiyle yapıp hem Kütahya’ya hem de üniversitemize farkındalık oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.



“Proje pazarında herkes kazanacak”

Başkan Gülsen Özdemir'in "Proje pazarında bizi neler bekliyor" sorusuna ilk yanıtı veren Prof. Dr. Öz, "Gençlerimiz, girişimci bir gençlik olma yönünde önemli bir adım atmış olacaklar. Teknokente proje başvurusunda bulunanlar, 182436 aylık süreçlerde projelerini bitiriyorlar ve daha bitmeden yenisini hazırlıyorlar. Bir proje hazırlayan gençliğin artık projesiz bir hayatı olmuyor. Buradan bir vizyon da bir elde edecek, gelir de elde edecek, ülke ekonomisine katkıda da bulunacak ve ödüller de kazanacak. Hiç para ödülü alamayana da Kuluçka Merkezimizde yer vereceğiz. Projesini burada geliştiriyor olacak. Gençlerimiz bu yaşlarda böyle projelerde bulunurlarsa duruşları olur, gelirleri olur, tanınırlığı ve marka değeri olur. Tüm öğrencilerimizi proje pazarımıza bekliyoruz. Proje başvurusunu ister yazılı olarak, isterlerse yazılı ve prototipiyle de yapabilecekler” dedi.

Öz'ün ardından söze devam eden Rektör Uysal, “Tüm çalışma arkadaşlarım ve tüm öğrencilerim benim hayallerimi gerçekleştirdikleri için, benim gerçekleştirmek istediklerime hizmet ettikleri için herkese teşekkür borçluyum. Güzel işler yapanın, milletimiz için memleketimiz için en ufak katkıda bulunanın yanındayız destekçisiyiz. 2022 bizim yılımız. Kurtuluşun şehri olan Kütahya’da Meydan Muharebesinin kazanıldığı, düşmanın toprağımızdan gönderildiği 100. yılı. Bundan dolayı sadece üniversitemiz değil Kütahya’daki ve çevremizdeki illerle birlikte 2022 yılını anlamlı ve coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu zafer artık bizim 'Anadolu’dan gitmiyoruz' mesajını tüm dünyaya ilettiğimiz zaferdir. İnşallah 2022 yılını bu manaları yükleyerek yaşamak istiyoruz. Ayrıca üniversitemizin de 30. yılı. Bundan dolayı iki anlamı bir araya getirdik ve bizi motive eden, bayram havasında geçireceğimiz 2022 yılı çıktı. Hem Proje Pazarı'na, hem Bilim Şenliği'ne destek verecek olan tüm gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Öz'den çağrı”

Son olarak katılımcılara çağrıda bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sevgili gençler, gelin hep beraber el ele verelim, milletimizin problemlerini çözmeye aday olalım, bunun için çalışalım, emin olun her biriniz bir millet kıymetinde olursunuz. 'Haydi bismillah' diyorum" dedi.

Uysal'ın ardından katılımcılara seslenen Prof. Dr. Öz ise sözlerini, "Arkadaşlarımızı Proje Pazarı'na davet ediyorum. Gençlerimizi, şehirde pozitif algıya sahip olan teknokentimize davet ediyorum. Proje nasıl yapılıyor, laboratuvarlarında mutfağında görsünler. 1 Nisan'a kadar önemli fikirler bize başvuru yapacaklar. Ödül almakla kalmayıp bundan sonra proje aleminde adlarından sıklıkla bahsettirip ülkemiz için faydalı hâle gelecektir. Gençlerimizin geleceğinin bizden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Ben de 'Haydi bismillah' diyor tüm gençlerimize sevgimizi muhabbetimizi gönderiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.