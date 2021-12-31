DPÜ’de Türk Dış ve Güvenlik Politikaları Konferansı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Türk Dış ve Güvenlik Politikaları Konferansı gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Siyasetname Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizdeki Amfi2'de düzenlenen etkinliğe moderatör Doç. Dr. Cantürk Caner ve konuşmacılar Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli'nin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, İİBF Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Duran, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin sonunda Siyasetname Topluluğundan yapılan paylaşımda, "Dış Politika Enstitü Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademisyeni Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Hüsametin İnaç'ın, Doç. Dr. Cantürk Caner'in ve Dr. Öğretim Üyesi Barış Adıbelli'nin katılımlarıyla seminerimizi gerçekleştirdik. Katılan bütün hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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