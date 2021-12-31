10 katlı binadaki yangından 1'i bebek 3 kişiyi, itfaiyeciler kurtardı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, 10 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 1´i bebek 3 kişi de kurtarıldı.

Fuatpaşa Mahallesi Beykent Sokak´taki 10 katlı binanın bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen Rümeysa Çıracı (3) ile binanın 2´nci katında mahsur kalan astım hastası Aslınur Çıracı (8) ve Ayten Ötün´ü (71) itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kurtardı. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-31 15:06:33



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