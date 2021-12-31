10 katlı binadaki yangından 1'i bebek 3 kişiyi, itfaiyeciler kurtardı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, 10 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 1´i bebek 3 kişi de kurtarıldı.
Fuatpaşa Mahallesi Beykent Sokak´taki 10 katlı binanın bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen Rümeysa Çıracı (3) ile binanın 2´nci katında mahsur kalan astım hastası Aslınur Çıracı (8) ve Ayten Ötün´ü (71) itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kurtardı. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-12-31 15:06:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.