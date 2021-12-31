"Mesleki Eğitim Merkezi Programı" tanıtıldı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce il merkezindeki İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ve Mesleki Eğitim Merkezi yöneticilerinin katılımı ile "Mesleki Eğitim Merkezi Programı" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Şube Müdürü İslam Aktepe başkanlığında Germiyan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Mesleki Eğitim Merkezi Programının tanıtımı yapılırken, bu programa kaydedilecek öğrenci sayısını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

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