Belediye Kütahyaspor'un milli gururu Can Türk

Belediye Kütahyaspor U19 takımının başarılı file bekçisi Can Türk’ün, Futsal Milli Takımı U19 Aday kadrosuna davet edilmesi kulübüne de milli gurur yaşattı.

Belediye Kütahyaspor Alt Yapı Koordinatörü Ayhan Yaman tarafından keşfedilerek sezon başında Adanademirspor'dan transfer edilen Can Türk, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Belediye Kütahyaspor formasıyla yaptığı başarılı kurtarışlarla beğeni toplayan Can Türk, uzun süredir milli takım ve diğer takımların scout ekiplerinin listesinde yer alıyordu. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen başarılı file bekçisi Milli takımın 5

14 Ocak 2022 tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak kampına katılacak.

Milli Forma heyecanı yaşayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Can Türk, "ise yıllarında Futsal oynadım, milli formamızı giymek için sabırsızlanıyorum. Belediye Kütahyaspor'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım. Beni milli takıma davet eden hocalarıma ve Ayhan Yaman hocama teşekkür ederim" dedi.

Belediye Kütahyaspor forması giyen Kaleci Can Türk'ü, Milli Takım aday kadrosuna göndermekten dolayı gurur duyduklarını belirten Belediye Kütahyaspor Alt Yapı Koordinatörü Ayhan Yaman, "Can'da uzun yıllar Kütahya ve Türk futboluna hizmet edecek kapasite fazlasıyla var. Kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Kulübümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.