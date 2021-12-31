Kütahya’da hafızlık eğitimini tamamlayan 40 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Kütahya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokol ile örgün eğitime devam öğrencilerin hafızlıklarını tamamlaması sonucunda 40 hafız için Ulu Camii’de icazet töreni düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü'ne bağlı Emir Sultan, Merkez Kur'an Kursu ve Bölge Yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazetlerini aldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptı.

"Hafızlık en değerli muzafferiyet" diyen Müftü Demirtaş, “Kütahya'mızın bu ulu mabedinde çok hayırlı ve mübarek bir merasim toplanmış bulunmaktayız. Kütahya İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulkuran kursu işbirliğine dayalı hafızlık projesi kapsamında hafızlıklarını bitiren öğrencilerimiz için belgeleri takdim etmek üzere bu mübarek günde bir araya geldik. Hafızlık en değerli muzafferiyet. Allah’ın kitabını okumak hıfzetmek ve okuduğu kitabın lafsı ile hamiliği taşıyıcı olmak ahkamı ile amiri onu yaşayan olmak hikmeti ile kamili olabilmek yolunda gerçekten atılmış en büyük adımdır hafızlık. Kütahya İl Müftülüğüne bağlı il genelinde 10 kız, 8 erkek olmak üzere 18 hafızlık kuran kursu bulunmaktadır. Bu kurslardaki öğrenci sayısı 857 olup 89 öğretici ile hafızlık eğitimi yapmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje ortağı olduğumuz 6 kuran kursunda toplam 408 öğrencimiz ise eğitim görmektedir ve bu öğrencileri 241’i merkez ilçede eğitim görmekte olup diğerleri ise Tavşanlı ve Simav’da ilçelerinde eğitim görmektedirler. Bugünkü programda 40 hafızımız hafızlıklarını tamamlayıp icazetlerini alma başarısını gösteren öğrencilerimizi, velilerini, hocalarımızı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, dua ve öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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