Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Kütahya Ulu Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Namazdan önce cami görevlilerinin okuduğu Fetih Suresi ile başlayan programda Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin kıldırdı.

Yapılan tesbihattan sonra bir konuşma yapan kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Kur'anı Kerimde rabbimiz müminleri anlatırken "Allah ve Resulüne çağırılınca davete icabet ederler" buyuruyor. Sizler davete icabet ettiniz. 2022 yılını camide seccade de karşıladınız hep beraber dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Yeni yılımız, insanlık alemi için hayırlara vesile olsun." Diye konuştu. Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı da yaptığı konuşmada; bizi bir araya getirip kardeşliğimizi pekiştiren en önemli güçlerden birisi de cami buluşmalarıdır" ifadelerini kullandı.

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