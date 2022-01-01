Başkan Akçadurak: “2022 yılında da insan odaklı hizmetlerimiz sürecek”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yeni yıl mesajı yayınladı.

Başkan Akçadurak mesajında yeni yılın yeni umutlar ile geldiğini belirterek, “Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hâkim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, 2022 yılının ülkemize, milletimize, bütün insanlığa başta sağlık ve hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan temenni ediyorum” dedi.

2022 yılında da mesai arkadaşlar ile birlikte yürüttüğü insan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye, Gedizlilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetlerimizi sürdürmeye hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Akçadurak, “Yeni yılda, başta sağlık olmak üzere huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Gediz’in gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır. İlçemize en iyi hizmeti getirmenin gayret çabası içeresindeyiz. Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar Gediz’imize yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçiriyor, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılında da halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün tutarak, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının başta ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor; aileleri, yakınları ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllara erişmelerini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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