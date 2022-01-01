Kütahya’da 238 orman köylüsüne 12 milyon 569 bin TL'lik destek

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılında 238 orman köylüsü aileye 12 Milyon 569 bin TL Orköy kredi desteği verildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kırsalda yaşayan vatandaşlara destek olup, kendi ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmak için verilen Orköy kredileri, köylerde yaşayan vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Orköy Kredi Destekleri konularında Orman Köy İlişkileri Şube Müdürü Jale Güven ve Şube elemanları tarafından birçok köyde yapılan toplantılarda, köylerde uygulanan projeler ve bu projeler için gerekli şartların nasıl yerine getirileceği konuları görüşüldü ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Kredilerini kullanan ve aile ekonomisine katkı sağlayan köylü vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğüne ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Orman Bölge Müdürlüğünün verdiği Orköy kredileri ile çok daha fazla insana hizmet sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Biz 2022 yılında da köylerde yaşayan insanımızın sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için desteğimizi sürdüreceğiz. Ekonomik durum ne kadar iyi olursa, refah seviyesi o kadar artar ve hayat şartları iyileşir. Amacımız daha çok yere ulaşmak ve daha çok vatandaşımıza elimizden geldiğince kredi desteği vermek" ifadelerini kullandı.

Müdür Kemal Kayıran, “Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2021 yılında 238 orman köylüsü ailemize 10 Milyon 66 bin 200 TL’si kredi, 2 Milyon 513 bin 200 TL’si hibe olmak üzere toplam 12 Milyon 569 bin TL Orköy kredi desteği verdik. Orköy kredi desteği olarak ormanlarımızın devamlılığı için birlikte çalıştığımız 53 Orman köylüsü ailemiz mekanizasyon kredisinden faydalanarak 4 Milyon 876 bin TL’si kredi,1 Milyon 219 bin TL.’si hibe olmak üzere traktörlerini aldılar. Ayrıca 143 ailemize süt sığırcılığı, 37 ailemize süt koyunculuğu, 3 ailemize manda yetiştiriciliği,1 ailemize motorlu testere,1 ailemize çilek yetiştiriciliği olmak üzere 185 ailemize Orköy kredi destekleri verilmiştir” şeklinde konuştu.

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