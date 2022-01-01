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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ ilk kez Dünya Üniversiteleri sıralamasına girdi

İHA

DPÜ ilk kez Dünya Üniversiteleri sıralamasına girdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin dünyanın önde gelen üniversite değerlendirme sistemlerinden birisi olan Times Higher Education’ın (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk kez yer alma başarısı gösterdiği bildirildi.
Dumlupınar Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversite değerlendirme sistemlerinden birisi olan THE Dünya Üniversite Sıralamasında (Times Higher Education World University Rankings) eğitim, öğretim, araştırma, atıf, endüstriyel sektör geliri ve uluslararası görünüm olmak üzere beş ayrı başlık altında yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılında Türkiye'den sıralamaya kabul edilen 54 üniversite arasında 20., dünya sıralamasında ise atıf kapsamında bin 233. sırada kendine yer buldu. THE World University Rankings tarafından Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ekonomiye sahip olan ülkelerin üniversitelerine yönelik olarak yapılan sıralamada ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 501+ bandında yer aldı.
“Sıralama 5 başlık altında yapılıyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “THE World University Rankings tarafından yapılan sıralama kendi içinde alt başlıklara sahip olan 5 ana başlık altında yapılıyor. Eğitim, öğretim (yüzde 30), araştırma (yüzde 30), atıf (yüzde 30), endüstriyel gelir (yüzde 2,5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7,5) ana başlıklarının her birisi ise daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılabilmesi için çeşitli alt başlıklardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Yapılan sıralamada atıf başlığına ait olan verilerin veri tabanlarından otomatik bir şekilde ve son 5 yıllık döneme ait olacak şekilde toplandığını kaydeden Göçmez, “Araştırmanın kapsamına ilişkin bilgilere baktığımızda bu dönem içerisinde Elsevier’e ait olan Scopus veri tabanı üzerinden 24 bin akademik dergi tarandı ve 13,6 milyon makale üzerinden 86 milyon atıf derlendiğini görüyoruz. Üniversitelerin atıf bilgileri üzerinden elde edilen sonuçlar diğer başlıklardan elde edilen veriler ile değerlendirilip sıralama buna göre yapılmış. Biz de bu kapsamda 2020 yılında üniversitede bulunan tüm ilgili verileri toplayarak dosyamızı oluşturup başvurumuzu gönderdik. Bu listede ilk kez yer almaktan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bundan sonraki çalışmalarımızda önceliğimiz sıralamamızı daha da yukarı çekecek adımlar atmak olacak” dedi.
“Listede daha üst sıraları hedefliyoruz”
DPÜ’nün THE Sıralamasında ilk kez yer almasını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversitelerin performanslarını ölçmek için birçok farklı kuruluşun farklı ölçütleri kullanılarak değerlendirme yaptığını ve farklı ölçütlerin de sıralamaları etkilediğini hatırlatarak, “ Yükseköğretim Kurulunun Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda yer alan verilerden biri de üniversitelerin THE sıralamaları. Kurulun üst düzeyde önemsediği bu listede yer almak için başlattığımız çalışmaların karşılığını almak oldukça sevindirici. THE Dünya Üniversite Sıralamalarında yer bulmak bizler açısından gurur verici. Ancak bunu yeterli göremeyiz. 2022 yılındaki hedeflerimizden biri de gelecek yılki listede bu yılki sıralamamızdan daha iyi bir sonuç elde etmek ve bu başarının sürekliliğini sağlayacak kalıcı adımlar atmak olacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak THE Dünya Üniversite Sıralamalarındaki başarımızda payı olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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