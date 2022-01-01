DPÜ GSF’de “Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli’den Veciz Sözler” konulu sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde “Yunus Emre ve Hacı Bektaşı Veli’den Veciz Sözler” konulu ebru ve afiş sergisi gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Frigya Sergi Salonu'nda düzenlenen ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Adem Dönmez tarafından tasarımları yapılan Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin seçilmiş sözlerinden serginin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Güzel Sanatlar MYO Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, akademik personel ve öğrencilerin de açılışına katıldığı sergide 36 afiş yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, sergilenen afiş çalışmalarının Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinde sergilenmesi için de planlama yapıldığı bildirildi.

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