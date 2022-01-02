Kütahya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre polise, Adnan Menderes Bulvarı Ethem Erdinç Sokak'ta iki grubun kavga ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kavgada bıçaklara yaralanan iki şahsa ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Bu arada, polis ile yaralı şahısların yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İsimleri açıklanmayan iki yaralı, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Suç aleti bir bıçak polis tarafından bulunurken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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