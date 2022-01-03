Kütahya'da 13 yasa dışı bahis şüphelisi adliyede

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA merkezli 3 ilde, 47 milyon liralık yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya´nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir´de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-03 11:32:20



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