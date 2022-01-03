Kütahya ormanlarında silvikültür çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için silvikültür çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Türkmen Orman İşletme Şefliğinin 2022 yılı ışık kesimi programında bulunan ve sarıçam ağaç türünün ağırlıkta olduğu toplam 70 hektar alanda ışık kesimi çalışması yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, çalışma yapılan sahada incelemelerde bulundu ve Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Türkmen Orman İşletme Şefliği 76 ve 88 No’lu bölmelerde yapılan ışık kesimi çalışmaları ile gençliğin üzerindeki ağaçların bir kısmı kesilerek, alana daha fazla ışık ve sıcaklık girmesi sağlanıyor ve gençliğin daha iyi büyümesine olanak tanınıyor.

Işık kesimlerini yaparken, gençliğin en az oranda zarar görmesine dikkat etmek gerektiğini söyleyen Bölge Müdürü Kemal Kayıran,“ Bunun için mümkün olan yerlerde kesimi kışın kar üzerinde yapmak gerekebilir. Çünkü kışın kesilen ağaçlar kar üzerine devrileceği için, kar altındaki gençlik bu kesme ve sürütme işinden zarar görmez” dedi.

Sahada yapılan incelemelerin ardından kesimciler ile bir araya gelen Bölge Müdürü Kemal Kayıran, üretim fiyatlarına gelen yüzde 51'lik zam hakkında kendilerini bilgilendirdi ve sorunlarını dinleyerek, özellikle iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini, kişisel koruyucu donanımlarını mutlaka kullanmalarını istedi. Üretim işçileri ile bir sürü sohbet eden Müdür Kayıran kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a arazi programında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Türkmen Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir eşlik etti.

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