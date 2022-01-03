10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da, 10 gün boyunca girdikleri 7 evden 7 LCD televizyon çaldığı tespit edilen 1´i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi´ndeki 2 evden 2 LCD televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin M.K. (26), M.K. (22) ve G.Ç. (36) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kent merkezindeki farklı evlerden 5 LCD televizyon hırsızlığının da faili olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-03 11:42:15



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