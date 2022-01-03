Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı. 13 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Polis, 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin ise yaklaşık 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.