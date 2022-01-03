Gediz’de sabah namazı buluşması

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Türkiye genelinde belirlenen camilerde ailelerin de katılımıyla "Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" Sabah Namazı Buluşması, Gediz Ulu Camiinde gerçekleştirildi.

Ulu camiinde gerçekleştirilen program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan tesbihattan sonra bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, “Kul, tevbe ile günahlarından arınarak âdeta aslî ve fıtrî temizliğine geri dönmüş olur. Zira Peygamber Efendimiz, “Günahtan tevbe eden kimse, hiç günahı olmayan kimse gibidir” buyurmuştur.

Başka bir hadisinde ise Sevgili Peygamberimiz “Rabbimiz, kulunun tevbe etmesine, çok önemli bir yitiğini kaybedip ondan ümidini kestiği bir anda karşısında bulan birinin sevindiğinden daha çok sevinmektedir” buyurmaktadır ifadelerini kullandı.

Müftü Koçhan ayrıca; “Bizlerin tevbe etmesini arzulayan Rabbimize tevbei istiğfar edelim. Yeni miladi yıla girerken kalan hayatımızı salih amel yaparak geçirelim. Rabbimizin emir ve yasaklarını hayatımızda tatbik edelim. Peygamberimizi rehber edinerek bir hayat geçirelim” dedi.

İlçe Vaizi Erdoğan Tuna’nın yaptığı dua ile devam eden programın sonunda katılımcılara hayırsever bir vatandaş tarafından çorba ikramı yapıldı.

Ulu Camiinde düzenlenen programa din görevlileri, gençler, Kur’an Kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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