Takip sonucu durdurulan araçta antika tabanca, balta, kesici aletler ele geçirildi

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da, polisin takip sonucu durdurduğu çalıntı otomobilde antika tabanca ve kesici aletler ele geçirilirken, sürücü Y.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bir ay önce çalıntı kaydı bulunan 43 AAJ 472 plakalı otomobilin Kütahya'ya geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Y.K'nin kullandığı otomobili, KütahyaAfyonkarahisar yolu üzerinde takibe alıp, kısa süre sonra 100'üncü Yıl Mahallesi Gülnihal Sokak üzerinde durdurdu. Polis, şüpheli Y.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet antika tabanca, aralarında sallama ve baltanın da olduğu 3 adet kesici alet ile 20 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K., gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, otomobil sahibine teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-03 17:20:58



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