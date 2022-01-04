Yaban hayatı geliştirme sahasına 'Karaca çıkabilir' levhası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaban hayatını geliştirme sahasındaki geyik ve karacaları korumak amacıyla, geçiş alanlarına levha asıldı.

Kiçir köyü muhtarı Rauf Buhan, yaban hayatı geliştirme sahalarındaki geyik ve karacaları yonca tarlalarında beslediklerini ve koruduklarını ifade etti.

Muhtar Buhan, “Kiçir göletinin açılmasıyla beraber, ormandaki geyik ve karacalar yonca tarlalarına yaylıma geliyorlar. Bu alanlardaki yollarda seyahat edenler, geyiklerin fotoğrafını çekiyor ve güzel görüntüler yakalıyorlar. Hız yapan sürücüler, geyik ve karacaların geçişi sırasında bazen kazalara sebebiyet veriyor. Bu sebeple, Kütahya İl özel İdaresi’ne karaca tabelası için başvuruda bulunduk. Yaban hayatını korumak amaçlı hazırlanan tabelalar, geyik ve karacaların geçiş alanlarına asıldı. Akşam üzeri köyümüzün yonca tarlalarında geyik ve karacalar karınlarını doyurup, ormana geri dönüyorlar” diye konuştu.

Kiçir köyündeki bazı evlerin bahçelerine kadar gelen geyiklerin, ağaçlardan dökülen elmaları yediği ve insanlardan hiç çekinmediği belirtiliyor.

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