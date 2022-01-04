Kaymakam Çiçek, "Kitap okumak, okuduğunuzu anlamak öğrenmenin en iyi yoludur”

"Emet Okuyor Geleceğe Nefes Oluyor" kitap okuma projesi kapsamında Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınıflarında düzenlenen okuma etkinliğine katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, öğrencilere, kitap okumanın, okuduğunu anlamanın, öğrenmenin en iyi yolu olduğunu ifade etti.

Okuma etkinliği programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Okul Müdürü Mustafa Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, okulun genel durumu ve üniversiteye hazırlık kapsamında öğrencilere yönelik okulda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı, okulun ihtiyaç ve taleplerini dinleyip karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Yapılan değerlendirme toplantısından sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek ve beraberindekiler Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Emet Okuyor Geleceğe Nefes Oluyor” kitap okuma projesi kapsamında sınıflarda düzenlenen okuma programına katıldı. Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler öğrenciler ile birlikte kısa süreli kitap okudular. Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerin bulunduğu sıraları tek tek dolaşarak öğrencilerle ders işleyip karşılıklı soru cevap şeklide kısa süreli sohbet eden Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsetti. Öğrencilere derslerinde ve belirledikleri hedeflerinde daha da başarılı olmaları için planlı ve programlı olarak çok okumalı ve çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Çiçek,“ Bizim bütün amacımız sizleri okumaya teşvik ederek, okuma kültürünü geliştirmek, bilgilerinizi arttırmak, hedeflerinizi yükseltmek ve donanımlı olarak gelişmenize katkıda bulunmaktır. Kitap okumak, okuduğunuzu anlamak öğrenmenin en iyi yoludur. Sizlere sürekli olarak kitap okumayı öneriyor, derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler Kaymakam Hasan Çiçek’e göstermiş oldukları ilgi, alaka ve eğitime vermiş oldukları destekleri için teşekkür ettiler.

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