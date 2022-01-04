Kızılay’ın kan bağışı tırı Hisarcık’ta

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kan bağış tırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kan bağış tırına vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Kan Bağış Tırında yaklaşık 7 saat süren kan verme işlemi sonunda 49 ünite kan alındı. Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, pandemiden dolayı azalan kan stoklarını tamamlamak için sürdürülen kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

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