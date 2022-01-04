Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

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Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 386,59 gram metamfetamin ve 16,19 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanma şüphelisi 2 şüpheli şahıstan, 4 parça halinde 386,59 gram metamfetamin,16,19 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet payp, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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