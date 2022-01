Belediye Kütahyaspor’lu kaleci Can Türk'e milli davet

Belediye Kütahyaspor U19 kalesindeki başarılı performansıyla A Takım ve Milli Takım kapılarını açan Can Türk'e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takıma resmi davet yapıldığı bildirildi.

Başarılı eldiven Can Türk, TFF tarafından Kulübe gönderilen resmi yazıyla, Futsal U19 Milli Takımının 5 14 Ocak 2022 tarihlerinde Kocaeli'de Kırgızistan Milli Takımı ile yapacağı hazırlık maçına davet edildi.

Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak tarafından A takıma yükseltilen Can Türk, milli takım dönüşünde Belediye Kütahyaspor'da profesyonel olacak.

