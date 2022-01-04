Bir yılda 613 bin 335 çağrı cevaplandırıldı

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2021 yılında 613 bin 335 çağrının cevaplandığı bildirildi.

Acil durumlarda tek bir numaradan hizmet veren, 724 esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin özveriyle çalıştığını belirterek teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Gayretleri, emekleri için şükranlarımı sunuyor; huzur içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.

Ayrıca, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Haberleşme Merkezi'ni ziyaret ederek, kolaylıklar dileyen Vali Çelik, “Şehir merkezinde 137 noktada 282; ilçelerimizde 132 noktada 399 kamerayla hizmet veriyoruz. 2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya’ya sağlık, bereket ve huzur getirsin” ifadelerini kullandı.

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