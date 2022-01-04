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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarlar'daki 'Ürün Geliştirme Yarışması'na ilgi

İHA

Pazarlar'daki 'Ürün Geliştirme Yarışması'na ilgi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nda yapılan Yeni Gıda Geliştirme Yarışması, üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.
Pazarlar Kaymakamlığı ve Pazarlar Belediye Başkanlığı desteği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde; 23 yarışmacı öğrencinin katıldığı ve 10 ürünün tanıtıldığı yarışmada, geliştirilen gıdaların amaçları, amaca uygunlukları, duyusal özellikleri, fonksiyonellik ve atık değerlendirme unsurları jüriler tarafından değerlendirildi.
Yarışmada, Glutensiz KarabuğdaylıChialı Mantı birinci, Fonksiyonel Kış Çayı ve Çay Posası Keki ikinci, Glutensiz ve Vegan Nitelikli Suffle üçüncü seçildi.
Yarışma jürisi olarak Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Pazarlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, Pazarlar Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi, Enise Gündoğdu, Öğretim Görevlisi Barış Burak Albayrak, Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlileri Öğretim Görevlisi Meryem Akbaş, Öğretim. Görevlisi Hilal Kılmanoğlu ve Öğretim Görevlisi Emin Akarçay katıldı.
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, “Gıda teknolojisi programı öğrencilerine alanı ile ilgili beceritecrübe kazandırmak ve Çöl Yak Hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Yüksekokul Yönetimi olarak dersin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Meryem Akbaş'a teşekkür eder; dereceye giren öğrencilerimizi ve tüm katılımcıları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Destekleri için Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne; katılımları için jüri üyelerimize ve personellerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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