Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal: "Hedefimiz daha sağlıklı bir yaşam"

Yeşilay Kütahya İl Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, insanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu ifade etti.

Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlara ve yakınlarına Kütahya YEDAM’da ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Toğçuoğlu Ünal, “Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Siz karar verin, biz Yeşilay olarak yanınızda olalım. 2022’nin bağımlılıklardan uzak yeni bir başlangıca vesile olmasını, hepimize sağlıklı ve güzel günler getirmesini diliyorum” dedi.

İnsanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu belirten Yeşilay Kütahya İl Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, “Yeşilay olarak hedefimiz; herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımızda çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini, gençlerin ise bağımlılık riskinin farkında olmalarını ve her yaştan yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için sporun, kültürsanatın, eğitimin gücünden yararlanarak pek çok proje hayata geçiriyoruz. Bizim yeni yıldan dileğimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek. İnsanlarımızın da bu dileği paylaşmasını, yeni yıla girerken sağlıklı yaşamaya karar vermelerini gönülden temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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