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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı emekliliğe ayrıldı.

Prof. Dr. Kevser Töre Onbaşı için düzenlenen veda törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Algın, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ile birlikte akademik ve sağlık personelleri katıldı.

KSBÜ çalışanları, Kevser Töre Onbaşı’nı tebrik ederek, emeklilik hayatında mutluluk ve huzur dilediler.

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