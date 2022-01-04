Tarihi Kocaseyfullah Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Şaphane ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kocaseyfullah Camii'nde incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Şaphane ilçesinde mimarı yapısı ve tüm ihtişamı ile göz kamaştıran tarihi Kocaseyfullah Camii'nin cemaati ile tekrar buluşturacak restorasyon çalışmalarının Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyon ve denetiminde hızla devam ettiğini belirtti.

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