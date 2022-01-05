Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden okul binalarında ve yapımı planlanan pansiyon binası arazisinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe ile birlikte Şehit Muhammed Yılmaz İlkokulu bahçesinde bulunan Dumlupınar Anaokulunun tamamlanan binasını, Dumlupınar Ortaokulu inşaatını, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı planlanan 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının yapılacağı araziyi, İşitme Engelliler Okulu inşaatını, 100. Yıl Mahallesinde bulunan 30 Ağustos Anaokulu inşaatını ve Ümran Aygen İlkokulu inşaatını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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