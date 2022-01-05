Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Pusatlar köyüne devletvatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındığı bildirildi.

Köy Muhtarı Bayram Güngör, yaklaşık 40 bin TL’ye mal olan 3 tonluk yangın söndürme tankerinin maliyetinin yarısını köylülerin, diğer yarısını ise Çavdarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin karşıladığını söyledi.

Muhtar Güngör,yangın söndürme tankeri alımına katkıda bulunan Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve hayırsever köy halkına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.