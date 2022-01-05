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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ali Çelik: "Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz"

İHA

Vali Ali Çelik: "Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz"

Vali Ali Çelik, 'Uluslararası Gastro Antalya ve Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' yarışmalarından 8 altın, 15 gümüş, 8 bronz, 3 merit madalya ve 1 kupayla dönen Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.
Kütahya’nın geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştirdiğini ifade ederek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Vali Ali Çelik, başarılarının devamını diledi.
Vali Çelik, “Son dönemlerde en ihtiyaç duyduğumuz meselelerden birisi mesleği olan insanlar. Sizlerin bu meslekle uğraşıyor olmanız benim adıma sevindirici. Umarım gelecek vizyonunuzda da öğrendiklerinizi devam ettirme inancınız ve çabanız olur” diye konuştu.
Öğrenciler ve öğretmenler Vali Çelik’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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