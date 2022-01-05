Tavşanlı OSB Kavşağı'na düzenleme

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Organize sanayi Bölgesi'nin giriş çıkışlarının sağlandığı kavşak için inceleme gerçekleştirildi.

TavşanlıKütahya Karayolunun 15. kilometresinde bulunan Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ne Karayolundan giriş ve çıkışların güvenli bir biçimde yapılabilmesi için planlanan seviyeli kavşak düzenlemesi projesi, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı tarafından incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

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