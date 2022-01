Kütahya’da nöbetçi eczane sayıları artırıldı

Kütahya Eczacı Odası Başkan Cahit Ceylan, eczanelerdeki yoğunlukları azaltmak amacıyla nöbetçi eczane sayılarının artırıldığını belirtti.

Yeni nöbet sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Eczacı Odası Başkan Cahit Ceylan, “Yoğunluk azalana kadar bu uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Eczanelerimizde ek bir nöbet yükü oluşturduğu bir gerçek ama bizim eczacılar olarak önceliğimiz her zaman halk sağlığı olmuştur” dedi.

Açıklamasında Kütahya’da tüm eczanelerin hafta içi 08.30 ile 18.30 arasında hizmet verdiğine değinen Eczacı Odası Başkan Cahit Ceylan,” Bu saatler dışında vatandaşlar ilacı nöbetçi eczanelerden karşılıyor. Kütahya Eczacı Odası, vatandaşların fazla beklemeden ilaç alabilmesi için nöbetçi eczane sayısını 4’e çıkardı. Yeni sisteme göre hafta içi 18.30’dan saat gece 01.00’e kadar 4 eczane hizmet verecek. Saat 01.00’den sonra destekçi olarak belirlenen 2 eczane kapanıp 2 tanesi sabah 08.30’a kadar çalışacak. Cumartesi günü eczanelerin yarısı açık, yarısı kapalı bulunuyor. Bir hafta 08.30 ile 18.30 arası bir grup eczane nöbet tutarken, diğer hafta öteki eczaneler açık oluyor.18.30’dan sonra ise 4 eczane Pazar sabah 08.30’da kadar nöbetçi bulunuyor. Pazar saat 17.00’e kadar 4 eczane, 17.00’den sonra başka 4 eczane nöbetçi eczane olacak. Böylece hem eczanelerdeki uzun sıraların oluşmasının önüne geçilmesi hem de piyasada az bulunabilecek ilaçların temini daha mümkün olacak. Her gün nöbetçi eczanelerden ve sağlık kuruluşlarından hasta ve reçete sayısı alarak durumu takip ediyoruz. Yoğunluk azalana kadar bu uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Eczanelerimizde ek bir nöbet yükü oluşturduğu bir gerçek ama bizim eczacılar olarak önceliğimiz her zaman halk sağlığı olmuştur” diye konuştu.

