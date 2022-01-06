Kaymakam Sirkeci: “Devletimiz her zaman yanınızda”

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.

Her fırsatta şehit aileleri ile gazilerle bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade eden Kaymakam Ömer Sirkeci, şehit ailelerine ve gazilere herhangi bir sıkıntıları olması durumunda devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

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