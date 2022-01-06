Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri

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Kütahya’nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından 13 jeotermal kaynaklı seranın dönem kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından KKYDP 13.Etap projeleri kapsamında Simav Çitgöl beldesinde kurulumu gerçekleşen ve Bakanlıkça yüzde 50 hibe ile desteklenen 13 jeotermal kaynaklı seranın dönem kontrolleri gerçekleştirildi.

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