DPÜ Takımları Zaferin 100. Yılı'na damga vurmaya hazırlanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öğrenci Topluluklarının 2022 yılında düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde yer almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri bildirildi.

Geçen yıl yaptıkları farklı projelerle Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’te Türkiye dereceleri alan DPÜ öğrencileri, bu yıl festival yarışmalarına çok daha fazla başvuru yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Öğrenciler, Üniversitenin adını aldığı Dumlupınar Zaferi’nin 100. yılının kutlanacağı 2022 yılı için hedeflerini Teknofest’te elde edilecek başarılarla Kütahya Dumlupınar adını tüm Türkiye’ye defalarca duyurmak olarak belirlediler.



“Duscart bu yıl da iddialı”

Son yıllarda düzenlenen TEKNOFEST’lere de katılan ve TÜBİTAK yarışlarında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Duscart, bu yıl Elektromobil ve Otonom Araç kategorilerinde yer almak için çaba gösteriyor. Elektromobil kategorisindeki çalışmalarında tasarım ve sponsorluk aşamalarını tamamlamak üzere olan Duscart, Otonom Araç’ta ise görüntü işleme çalışmalarını sürdürüyor.



“Roket ve Model Uydu takımlarının çalışmaları sürüyor”

DPÜ’nün iki roket takımı da dört ayrı kategoride düzenlenecek yarışmalara katılmak için projelerini hayata geçiriyor. Orta İrtifa kategorisi ve 2023 IREC Spaceport America Kupası’na başvuracak olan Ülgen Roket Takımı tasarım çizimleri, elektronik kart tasarım ve basım denemeleri, roket motoru yapımı ve ArGe çalışmalarına odaklanmış durumda. Öte yandan Şahin Roket Takımı ise orta ve yüksek irtifa kategorilerine başvuru için yaptıkları çalışmaları prototip üretimi ve roket tasarımları aşamasına getirmeyi başardı.

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