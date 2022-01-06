Gediz Belediyesi akıllı vezne sayısını ikiye çıkardı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet binası girişindeki akıllı vezne sayısını artırdı.

Gediz Belediye Hizmet binasındaki Akıllı Vezneler 7/24 tahsilat işlemleri için kullanılabilecek. Uygulama ile hem iş yükü azalacak hem de vatandaşların işlemleri kolaylaştırılacak.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yaptığı açıklamada; “Hizmette ulaşımı hızlandırmak için belediye hizmet binamızdaki akıllı vezne sayımızı ikiye çıkardık. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet veren bu veznelerimizle, dijital su sayacı abonesi, abone kartlarına nakit ya da kredi kartı ile ödeme yaparak su yükleyebilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca su faturası ödemeleri, emlak borç ödemeleri, ilan reklam ödemeleri ile ÇTV borçlarını da hemşerilerimiz buralardan ödeyebilirler” dedi.

Başkan Akçadurak ayrıca, “Hızla ilerleyen teknolojiyi Belediyemizin bütün birimlerinde halkımızın çıkarlarını düşünerek ve kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Bu sistemin en önemli özelliği de 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor olmasıdır. Veznelerimizin hemşerilerimize önemli bir hizmet vereceğine inanıyor ve bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımız, Gediz Belediyesi veznesine gelmeden Belediye Hizmet Binası girişinde Akıllı veznelerden su parasını, emlak vergisini ve belediyeyle ilgili diğer ödemelerini yapabilecek, Halkımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

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