Kütahya fayının deprem üretme potansiyeli araştırılacak

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Vali Ali Çelik, Kütahya Fayının Paleosismolojik Özellikleri ve Deprem Üretme Potansiyeli Projesi hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik; çalışmanın MTA, Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ile AFAD Kütahya proje ortaklığında hazırlandığını belirtti.

Projeyle Kütahya için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasını amaçladıklarını kaydeden Vali Ali Çelik, Kütahya fayının oluşturduğu eski deprem izlerinin araştırılarak geçmişte ürettiği ve gelecekte muhtemel üretebileceği hareketlerin belirleneceğini söyledi.

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