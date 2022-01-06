Kütahya'da 2022'nin ilk Meclis Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi 4. Dönem 1. Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın başkanlığında gerçekleşti.

43 gündem maddesini yer aldığı 2022 yılının ilk belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplatısının açılış konuşmasında 2022 yılının sağlık, sıhhat, huzur ve bereket getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Işık, meclis toplantısında alınacak kararların Kütahya adına hayırlı olmasını diledi.

Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması müzakeresi, sözleşmeli personelin ücretlerinin tespiti müzakeresi, özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi değişikliği yapılması konusunun müzakeresi yapıldı. Toplantıda ayrıca, Bahçelievler Mahallesi ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması müzakeresi, farklı mahallelerde bulunan parsellerde imar planı değişikliği konuları müzakeresi görüşülerek meclis üyeleri tarafından oylandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.