Kaymakam Sirkeci’den asayiş ve trafik ekiplerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, kontrol noktasında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Jandarma Komutan vekili Burhan Taşkıran ile birlikte Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir köyündeki jandarma yol emniyet ve kontrol noktasında asayiş ve trafik ekiplerine ziyarette bulundu.

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