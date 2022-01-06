Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı'nda imar çalışmaları

Bu bölgeler için sağanak ve lodos uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuruluşunu tamamlayan ve bölgeye yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmelerini sürdüren Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi Kooperatifinin sanayi alanında imar çalışmalarına başlandığı bildirildi.

EmetHisarcık Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, jeolojik etüt, imar plan ve parselasyon çalışmaları tamamlanan alanda jeoloji mühendisi Fevzi Yılmaz tarafından zemin etütleri için sondaj çalışmalarının başladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.