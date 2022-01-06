Taksi ile polisten kaçan 2 şüphelinin yakalanma anı kamerada



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polisi görünce içinde bulundukları taksiyle polisten kaçan 2 kişi, takip sonucu yakalandı. Direnince yere yatırılıp gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fuatpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içinde 2 yolcusu bulunan taksiyi `Dur´ ihtarında bulundu. Ancak taksi şoförü, yolcuların yönlendirmesi ile yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Ekipler taksiye, trafik ışıklarında yetişti. Polise direnen araçtaki yolcular M.K.Y. ve E.Y. yere yatırılıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-06 14:55:31



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