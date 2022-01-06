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Kütahya’da bir araçta ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Kütahya’da bir araçta ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince kontrol edilen bir araçta ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda kontrol edilen araçta ve B.A. (42), R.İ. (24) ve S.Ö. (25) isimli şahısların yapılan üst aramasında, 2.60 gram metamfetamin, 1.11 gram tütünle karıştırılmış esrar, 2 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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