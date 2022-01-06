Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kütahya'da



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, parti teşkilatı ile tarım sektörü temsilcileriyle görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Kütahya'da valilik ile belediye başkanlığını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya´ya geldi. Zafer Havalimanında karşılanan Bakan Pakdemirli, Kütahya Valisi Ali Çelik´i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Pakdemirli, Vali Çelik´ten kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Kütahya Belediyesi´ne geçen Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Alim Işık´ı da makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli´ye Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli'nin, yarın AK Parti Kütahya teşkilatının istişare toplantısına katıldıktan sonra Simav ilçesinde Seracılık Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edeceği ve tarım sektörü temsilcileriyle de bir araya geleceği belirtildi.DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-06 21:19:55



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