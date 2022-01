Kütahya’da okur ile yazar buluşması

Kütahya’da "Okuma Hareketi Projesi" kapsamında "Göğü Yere İndirelim" adlı kitabın yazarı Özgür Balpınar okurlarıyla buluştu.

Kütahya il genelinde ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2020 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından uygulanmaya başlayan "Okuma Hareketi Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli kitaplar tanıtılıyor. Bu kapsamda her ay başında Türkçe Öğretmenlerine örnek kitap gönderilmekte, öğretmenler tarafından bir ay boyunca her hafta kitaptan bölümler okunarak, kitap üzerine sohbet edilmektedir.

Bu kitaplardan biri olan öğrencilerin ilgiyle ve severek okudukları, "Göğü Yere İndirelim" adlı kitabın yazarı Özgür Balpınar Kütahya’da okurlarıyla buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılamayan okuyucular ise Zoom üzerinden programı canlı olarak takip ettiler.

Programın başında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılan etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin okumaya önem verdiğini görmek bizleri mutlu etti, okumanın yaşı, sınırı, zamanı yok; her daim okumalıyız. Her öğrencimiz bu bilince ulaştığında daha güzel yarınlar bizim olacaktır" dedi.

Söyleşi sonrası yazar, okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet etti, hayata dair nasihatler verdi.

